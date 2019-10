Die Greenback-Schwäche lässt den EUR/USD nach Börsenschluss in London auf 1,1160 Dollar steigen - Die nächsten Widerstände liegen bei 1,1160 und 1,1191 Dollar - EUR/USD Tageschart Die Gemeinschaftswährung notiert auf lange Sicht noch immer in einem intakten Abwärtstrend unterhalb der 200-Tage-Linie. Jedoch übersprang der EUR/USD am Freitag seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...