Die Molkerei Zott ruft wegen Schimmelgefahr einen Sahnejoghurt zurück. Betroffen sei der Zott-Sahnejoghurt "Pfirsich-Maracuja" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 29. Oktober und 1. November 2019, sowie die Sorte "Panna Cotta" mit denselben Daten und zusätzlich dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31. Oktober, teilte das Unternehmen am Freitag mit.



Alle anderen Sahnejoghurts mit gleichen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen. Im Rahmen einer Routinekontrolle sei eine Belastung mit dem Schimmelkeim Fusarium festgestellt worden, der zum vorzeitigen Verderb des Produktes führen könne. Der Keim sei über die Zudosage einer einzelnen Charge der Panna-Cotta-Creme in den Abfüllprozess gelangt, so Zott.