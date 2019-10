Am zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Jahn Regensburg gegen den SV Sandhausen mit 1:0 gewonnen. Das erste Tor der Partie fiel in der 58. Spielminute: Marco Grüttner köpfte den Ball ins Netz der Gäste nach einer Flanke von Chima Okoroji.



Nach dem Sieg ist Regensburg mit 14 Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Sandhausen steht nach der Niederlage mit 12 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Die Ergebnisse der parallel am Samstagnachmittag ausgetragenen Partien: FC St- Pauli - SV Darmstadt 98 0:1, SV Wehen - 1- FC Heidenheim 0:0.