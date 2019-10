Das britische Unterhaus hat keinen Entscheid darüber gefällt, ob es das von Boris Johnson in Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU annehmen will oder nicht.London - Das britische Unterhaus hat am heutigen Samstag keinen Entscheid darüber gefällt, ob es das am Mittwoch von Boris Johnson in Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU annehmen will oder nicht. Das Parlament hat am Samstag eine Änderungsantrag des Abgeordneten Oliver Letwin mit 322 zu 306 Stimmen gutgeheissen, wonach dem dem Brexit-Deal erst dann definitiv zugestimmt werden...

