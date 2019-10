In Barcelona und anderen katalanischen Städten finden seit fünf Tagen teils gewaltsame Proteste statt. Besonders in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Proteste von Gewalt überschattet.



Bisher seien nach Angaben der Behörden mindestens 180 Menschen verletzt worden. Zahlreiche Demonstranten wurden verhaftet. Auslöser der Proteste war eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Spanien: Er hatte am Montag Haftstrafen von bis zu 13 Jahren gegen prominente katalanische Separatisten wegen "Aufruhrs" verhängt.