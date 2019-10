Bei einem Brand in einem Sonderzug für Fußballfans sind am Samstagabend in Berlin mindestens drei Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr mit.



Der betroffene Waggon brannte im S-Bahnhof Bellevue lichterloh, vorher war er offenbar evakuiert worden. Die Flammen waren weithin sichtbar, mehrere Hubschrauber kreisten über der Unglücksstelle. Laut eines Berichts auf der Internetseite der Berliner Morgenpost handelte es sich um einen Sonderzug für Freiburger Fußballfans, die auf der Rückfahrt vom Spiel gegen Union Berlin waren. Das Spiel hatten die Freiburger 0:2 verloren.



Der Zugverkehr der Linien S3, S5, S7 und S9 wurde zwischen Friedrichstraße und Tiergarten unterbrochen.