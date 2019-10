Am 13. Oktober hatten wir über GFT ISIN: DE0005800601 berichtet und das war der Text: "Mit GFT konnten wir schon Treffer und Volltreffer im Express-Service und in den Trading-Tipps präsentieren und es könnte sein, dass wir bald wieder vor der gleichen Situation stehen. Am letzten Wochenende hatten wir noch einmal auf die Aktie aufmerksam gemacht und in unseren Trading-Tipps am letzten Sonntag aus diesem Grund eine Long-Trading-Idee präsentiert. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...