Am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 gewonnen. Das erste Tor der Partie fiel in der 72. Spielminute: Andrej Kramaric traf nachdem Schalkes Torhüter Alexander Nübel einen Ball des eingewechselten Ihlas Bebou zwar abwehren, aber nicht festhalten konnte.



Bebou baute die Führung der Gastgeber in der 85. Minute weiter aus. Nach dem Sieg ist Hoffenheim mit 11 Punkten auf Rang elf der Tabelle. Schalke steht nach der Niederlage mit 14 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz.