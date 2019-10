Mit dem Staatsehrenpreis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Silber wurde Peter Marseille, offizieller Pilzbotschafter des Bund Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer (BDC) im Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG), am Schlusstag der Bundesgartenschau in Heilbronn (BUGA) am 6. Oktober 2019 ausgezeichnet. Pilzbotschafter Marseille mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...