Auf der expoSE stellt MMM tech support GmbH & Co. KG die neuen Handauslesegeräte der 200er Serie für pH- & EC-Wert und gelösten Sauerstoff des japanischen Herstellers Horiba vor. Diese vollständig neu entwickelte Gerätegeneration ist ideal an die harten Einsatzbedingungen in Landwirtschaft und Gartenbau angepasst: Schlagfestes Gehäuse aus Polycarbonat,...

