Die Aktionärsgruppe Veraison/Rössler verkauft ihre Beteiligung am Baukonzern und zieht den Antrag auf eine a.o. GV zurück.Dietikon - Im Streit zwischen der Aktionärsgruppe Veraison/Rössler und dem Baukonzern Implenia kommt es zu einer überraschenden Wende. Ankeraktionär Rössler sich mit Implenia am Wochenende über die Zukunftspläne geeinigt. Darauf hat Veraison nun seine Beteiligung von 1,9 Prozent an der Baugesellschaft verkauft. Nach konstruktiven Gesprächen mit der Implenia und den positiven Entwicklungen im...

