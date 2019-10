Insgesamt resultierte für die Glarner Kantonalbank ein Geschäftserfolg von 21,0 Millionen Franken und damit 5,5% mehr als im Vorjahr.Glarus - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat in den ersten neun Monaten 2019 den Betriebsertrag deutlich gesteigert und auch mehr verdient. Stark gewachsen ist das Institut im Kerngeschäft Hypotheken. Der gesamte Betriebsertrag stieg in der Periode von Januar bis September um 7,6 Prozent auf 56,0 Millionen Franken, wie die GLKB am Montag mitteilte. Der Löwenanteil entfiel dabei auf das...

Den vollständigen Artikel lesen ...