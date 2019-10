Am 15. September hatten wir den Abonnenten des Express-Service eine Trading-Chance auf Teva Pharma ISIN: US8816242098 angeboten und wer für diese Trading-Idee mit viel Mut und einem Hebel-Produkt umgesetzt hatte, konnte am Freitag einen Kursgewinn von bis zu 60 Prozent verbuchen. Die Freude über die hohen Kursgewinne konnte aber nicht sehr lange anhalten, denn die Gewinnmitnahmen haben die Aktie wieder nach unten gedrückt. Die Aktie notierte am 09. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...