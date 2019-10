Im Juni 2018 legte Bosch den Grundstein für seine 300-mm-Halbleiterfabrik in Dresden, die auf einer Gesamtfläche von etwa 100.000 m² - das entspricht 14 Fußballfeldern - entsteht. Nun sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass Ende 2019 bereits das erste Equipment in die Fab einziehen kann und die Produktion mit einer Pilotlinie Ende 2021 starten soll.

Das Werk stellt mit einer Milliarde Euro die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...