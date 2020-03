Bis zum Jahresende will der Photovoltaik-Hersteller über Produktionskapazitäten mit 5,5 Gigawatt Kapazität für das neue Glas-Glas- und Glas-Folien-Modul verfügen. Der Start der Pilotlinie sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin, hieß es nun von Trina Solar.Die jüngsten Nachrichten aus China deuten darauf hin, dass dort vielerorts die Photovoltaik-Produktion wieder anläuft. Am Freitag erklärte Trina Solar, dass es eine Pilotlinie zur Massenfertigung seiner neuen Solarmodule in dieser Woche in Betrieb genommen hat. Sie sollen eine Leistung von 500 Watt und mehr haben. Vor weniger als vier Wochen ...

