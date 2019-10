Die Anzeichen, dass der wirtschaftliche Aufschwung in den USA nach zehn Jahren ein Ende haben könnte und im nächsten Jahr eine Rezession ansteht, mehren sich.St. Gallen - Die Anzeichen, dass der wirtschaftliche Aufschwung in den USA nach zehn Jahren ein Ende haben könnte und im nächsten Jahr eine Rezession ansteht, mehren sich. An den Aktienmärkten spürt man davon aber nicht viel. Die meisten grossen Aktienindizes haben in diesem Jahr 20% zugelegt und befinden sich auf oder nahe ihrem Höchststand. Vor einem Jahr war das noch anders.

Den vollständigen Artikel lesen ...