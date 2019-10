Die UOB Group FX-Analysten sehen, dass der Aussie-Dollar in den nächsten Wochen gegenüber dem Greenback weiter an Boden gewinnt und die Region 0,69 erreicht. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Am vergangenen Freitag waren wir der Ansicht, dass "die starke Rallye vor sich hin zu laufen scheint, aber es gibt noch Spielraum für den AUD zur 0,6860 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...