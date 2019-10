Die Lebensmitteldose aus Weißblech wurde in vielen Märkten der Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr in der vergangenen Woche ganz besonders ins Licht gerückt: Eine Kooperation von Edeka und der Initiative Lebensmitteldose (ILD), sowie die Beteiligung namhafter Füllguthersteller an der Kampagne "Metal recycles forever" lenkten die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Recyclingfähigkeit der Lebensmitteldose.Aktionsstände in den teilnehmenden Edeka-Märkten im Rhein-Ruhr Gebiet präsentierten Verbrauchern die Vorteile der Dose als recyclingfähige und nachhaltige Verpackung. Als besondere Maßnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...