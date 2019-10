Mit einem solar versorgten Prototypen testet die Duisburger Firma Nemos in der belgischen Nordsee die Stromerzeugung mit Wellenenergie. Das Bundesforschungsministerium fördert das Projekt. Seit Mitte September ist der Anlagenprototyp des Wellenkraftwerks in der belgischen Nordsee vor Ostende im Versuchsbetrieb. Wie Alexander Martha von der Nemos GmbH erklärt, funktioniert das Prinzip wie folgt: Ein Schwimmkörper bewegt einen durch eine Feder gespannten Riemen, der an einer Unterkonstruktion im tieferen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...