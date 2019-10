Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet mit einem Boom der Photovoltaik in den kommenden fünf Jahren. Weltweit soll die installierte Solarstromleistung um 720 Gigawatt (GW) anwachsen. Das geht aus dem neuen Marktbericht "Renewables 2019" hervor, den die IEA am Montag veröffentlichte. Demnach rechnet die Agentur damit, dass die gesamten erneuerbare Stromkapazitäten der Welt zwischen 2019 und 2024 um 50 Prozent wachsen werden. Das sei ein Anstieg um 1.200 Gigawatt - so viel wie die gesamte ...

