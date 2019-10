In dieser Woche steht die letzte Notenbanksitzung unter dem Vorsitz von Mario Draghi an. Zeit also, um die denkwürdige Ära des Italieners zu würdigen.In dieser Woche steht die letzte Notenbanksitzung unter dem Vorsitz von Mario Draghi an. Zeit also, um die denkwürdige Ära des Italieners zu würdigen. Das Wichtigste zuerst: Ohne Draghi gäbe es den Euro vermutlich nicht mehr. Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Gerade in Deutschland wird gerne vergessen, dass Mario Draghi seine schützende Hand über den Währungsraum hielt.

Den vollständigen Artikel lesen ...