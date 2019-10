Eric Liedtke war der Mann hinter dem Wiederaufstieg des Sportunternehmens. Doch nicht er wurde Chef, sondern Kasper Rorsted. Nun räumt Liedtke seinen Platz beim Dax-Konzern.

Wie man neu denkt, erfuhr Eric Liedtke, als er einmal die Europazentrale von Google in Zürich besuchte: "Stell dir dein Unternehmen vor wie einen unberührten Berg", riet ihm ein Manager. "Male dir aus, was passiert, wenn es regnet."

Also hockte sich Vorstandsmitglied Liedtke hin und stellte sich Adidas, den zu dem Zeitpunkt 17 Milliarden Euro schweren Sportkonzern mit seinen 56.000 Mitarbeitern, die Firma, bei der er seit 22 Jahren arbeitet, einmal ganz anders vor: als jungfräulichen Hügel.

Dann ließ er es in Gedanken regnen. Sah, wie Tropfen die Erde formten, sich in sie prägten und erste feine Furchen bildeten. Langsam bildeten sich Flüsse aus, "und dann fließt das Wasser immer wieder genau dort entlang - so entstehen Routine und Gewohnheit", erkannte Liedtke. Zu viel davon könne das Denken lähmen, Innovationen verhindern und für Konzerne gefährlich werden. "Genau da will ich uns herausholen", sagt Liedtke. "Ich will unser Denken aufmischen und unsere bisherige Arbeitsweise infrage stellen."

Liedtke geriete ganz schnell unter verschärften Phrasenverdacht - hätte er nicht schon bewiesen, dass er etwas bewegen kann: Seit der Amerikaner im März 2014 inmitten einer Krise als jüngstes Mitglied in den Vorstand einzog, ging es mit Adidas bergauf. Sneaker und Fußballschuhe mit den drei Streifen sind wieder angesagt, Umsatz und Gewinn auf Rekordniveau, die Aktie stellt alle anderen im Dax in den Schatten. Der zwischenzeitlich umstrittene Herbert Hainer durfte sich Ende September 2016 nach 15 Jahren als Vorstandschef mit glänzenden Zahlen verabschieden.

Als Verantwortlicher für die Marken Reebok und Adidas hatte Liedtke daran großen Anteil. Trotzdem blieb ihm die Krönung der Karriere versagt. Denn nicht er folgte Hainer an der Adidas-Spitze, sondern ein Neuer. Nach acht Jahren als Chef des Konsumgüterriesen Henkel übernahm Kasper Rorsted den Chefposten.

Seither fragten sich viele in Herzogenaurach, ob diese Konstellation funktionieren kann: Stimmt die Chemie zwischen den Alphatieren Rorsted und Liedtke, von denen die Zukunft von Europas größtem Sportartikelkonzern maßgeblich abhing? Erntet Rorsted nur die Ergebnisse guter Vorarbeit? Oder kann der branchenfremde Däne Adidas seinen Stempel aufdrücken?

Liedtke ist gute 1,90 Meter groß, ausgestattet mit breiten Schultern und ebensolchem Selbstbewusstsein. In der Ecke seines geräumigen Büros lehnt ein gelb-grünes Surfbrett. Anders als seine Vorstandskollegen ...

