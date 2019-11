Seit Anfang September gab es einen steilen Anstieg, der in mehreren Etappen erfolgte und die Nordex-Aktie nach oben katapultierte. Nach dem Hoch am 18. November mit einem Kurs von 13,10 Euro musste Nordex Kursverluste hinnehmen und sind etwa auf der 200-Tage-Linie aufgeschlagen. Es ist daher denkbar, dass es sich aktuell lediglich um eine Korrektur handelt. Deshalb ist es derzeit risikoärmer, nach Einstiegen in die Long-Richtung zu suchen als auf ...

