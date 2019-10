Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 steigt am Montag um 0,58 Prozent auf 3600,08 Punkte.Paris - Optimistisch haben sich die Anleger zum Beginn der Woche an Europas Börsen gezeigt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 kletterte am Montag um 0,58 Prozent auf 3600,08 Punkte. Im weiteren Verlauf der Woche stehen Quartalsberichte etlicher europäischer und US-Schwergewichte auf der Agenda, ebenso wie potenziell kursbewegende Konjunkturdaten. In London wagten sich die Marktteilnehmer...

