In ihrer vorläufigen Vorhersage kündigt die Exporteurvereinigung ASOEX eine Exportmenge von 209.000 Tonnen für 2019/20 an, ein Anstieg von 16% im Jahresvergleich. Die chilenische Kirschindustrie wächst weiter, wobei sie ihre Position als der wichtigste Lieferant dieser süßen und roten Früchte in der Welt verbessert und insbesondere in China. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...