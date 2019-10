Der Preis für Schweizer Rispentomaten stieg im Vergleich zum Vormonat in beiden betrachteten Absatzkanälen an. Mit einem Preis von 2.33 CHF/kg franko klassischer Detailhandel und 2.51 CHF/kg franko Gastronomie & Gastronomiegrosshandel waren Rispentomaten (Offenware) deutlich teurer als im Vorjahresmonat, in dem sie einen Preis von 1.71 bzw. 1.75 CHF/kg erzielten. Ein wesentlicher...

