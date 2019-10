Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1155 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Der Euro bewegt sich weiterhin nahe der Marke von 1,10 Franken. Am frühen Dienstagmorgen stieg er darüber und kostet aktuell 1,1005 nach 1,0990 Franken am Montagabend. Der US-Dollar notiert bei 0,9866 ...

