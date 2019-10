Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Montag um mehr als 6K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen konnte dem zwei-tägigen Rückgang umkehren, da es um 324 Kontrakte gestiegen ist. GBP/USD trifft bei 1,30 auf starken Widerstand Die Kursentwicklung des Cable wies am Montag keine klare Richtung auf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...