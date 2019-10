Der EUR/USD fiel zum Tagestief in den Bereich der 1,1140 - Fehlende Brexit Fortschritte belasten die Stimmung - Deutsche Anleiherenditen ziehen sich vom jüngsten Hoch zurück - Die positive Dynamik der Gemeinschaftswährung ließ am Dienstag Nach und so fiel der EUR/USD zum Tagestief in den Bereich der 1,1140. EUR/USD Fokus liegt auf Brexit und Risikotrends ...

