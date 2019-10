FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 1760 (1610) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' (BUY) - CREDIT SUISSE CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 935 (970) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 670 (750) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.01% TO 7163 (CLOSE: 7163.64) POINTS BY IG - HSBC CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1835 (2250) PENCE - 'BUY' - HSBC INITIATES CYBG WITH 'BUY' - TARGET 160 PENCE - HSBC INITIATES METRO BANK PLC WITH 'HOLD' - TARGET 180 PENCE - HSBC RAISES SSE PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1480 (1270) PENCE - JPMORGAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2450 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2410 (2490) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1040 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 260 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 7700 (8400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1380 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - MS CUTS TUI TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1050 (1150) PENCE - PEEL HUNT RESUMES CAPITAL & REGIONAL WITH 'HOLD' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 600 (635) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3200 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TUI PRICE TARGET TO 1020 (900) PENCE - 'NEUTRAL'



