In der Debatte um eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien hat der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul (CDU), Kritik der SPD am Vorgehen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zurückgewiesen. "Formale Fragen sind zweitrangig", sagte Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Darauf konzentriere sich nur, wer nicht den Mut habe, sich mit inhaltlichen Fragen auseinanderzusetzen. Kramp-Karrenbauer zeige Gestaltungswillen. "Da muss man dann manchmal Verfahrensgrenzen überschreiten." Der Vorschlag der CDU-Chefin einer internationalen Sicherheitszone eröffne "die Chance herauszufinden, was die Absichten der Türkei und Russlands sind. Wenn es ihnen wirklich nur um die Befriedung der Region geht, dürften sie keine Einwände haben".