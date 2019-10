Das Mainzer Start-up erzielte beim Laden eines selbst entwickelten Fahrzeugs der Hochschule Bochum mit Strom aus Solarzellen einen Wirkungsgrad von mehr als 99 Prozent. Die Gleichstrom-Ladetechnik des Unternehmens kam bei einem Forschungsprojekt in der australischen Wüste zum Einsatz.Studenten der Hochschule Bochum haben ein Offroad-Elektrofahrzeug entwickelt, das sich mit Photovoltaik-Modulen laden lässt. Und weil so ein Auto nicht auf die Ruhrgebietsautobahn A 40 gehört, sondern in die Wüste, haben die Studenten jetzt eine Spritztour in Australien gemacht: Sie haben versucht, die Simpson Desert ...

