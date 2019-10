Umsatz der US-Burgerkette bleibt im Q3 mit einem Plus von 1,1% auf 5,43 Mrd USD knapp unter den Erwartungen der Analysten.Chicago - Die US-Burgerkette McDonald's hat in ihrem Heimatmarkt erneut mehr Burger verkauft als im vergangenen Jahr. Die Erlöse auf vergleichbarer Basis lagen dort 4,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie der Fasfood-Riese am Dienstag in Chicago mitteilte. Analysten hatten allerdings etwas mehr erwartet. Die Aktie verlor vorbörslich 3,5 Prozent.

