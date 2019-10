Der ZKB KMU-Index hat sich in der vergangenen Handelswoche leicht um 0,1 Prozent auf 1'168 Punkte verbessert.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) wurde in der vergangenen Handelswoche wieder deutlich mehr umgesetzt. So stiegen die Volumen auf 1,7 Millionen nach 0,6 Millionen Franken in der Vorwoche. Auch die Zahl der Abschlüsse fiel mit 67 nach 62 etwas höher aus. Der ZKB KMU-Index verbesserte sich leicht um 0,1 Prozent auf 1'168,42 Punkte...

