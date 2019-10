EUR/USD am neuen Tagestief von 1,1120 - Greenback baute seine Erholung aus, Dollarindex bei 97,50 - Brexit Ängste sind zurück und belasten die Stimmung - Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung hat zugenommen und so fiel der EUR/USD zum neuen 2-Tagestief in die Nähe der 1,1120. EUR/USD flirtet mit 100-Tage-SMA Der Pullback des Paares ...

