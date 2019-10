Richard Franulovich, Leiter Devisenstrategie bei Westpac, schreibt in einer Notiz, dass einige Schlüsselmärkte in letzter Zeit in eine konstruktivere Richtung gehen, was auf eine geringere Besorgnis über Wachstumsrisiken hindeutet, da die US-Zinskurve steiler geworden ist, die Finanzkennzahlen der Eurozone besser abgeschnitten haben und der USD, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...