Der EUR/GBP steht auch am Dienstag unter Druck und testet die Tiefs aus Mai 2019 - Die nächste relevante Unterstützung bei 0,8575 - EUR/GBP Tageschart Der EUR/GBP befindet sich in einem intakten Abwärtstrend unterhalb seiner wichtigsten Glättungslinien. In den letzten Handelswochen kehrte der Optimismus rund um einen Brexit-Deal zurück, so dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...