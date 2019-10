Der CSO-Präsident, Paolo Bruni, bestätigte die Partnerschaft von CSO Italy an The Rome Table, die internationale Veranstaltung unter Geschäftsleuten, die exklusiv Obst und Gemüse gewidmet ist, die das dritte Mal in der Hauptstadt, in dem Roma Lifestyle Hotel, vom 7. bis 8. November 2019 stattfinden wird. "Eine vielversprechende Veranstaltung in einer dramatischen Phasen...

Den vollständigen Artikel lesen ...