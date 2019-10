Am kommenden Wochenende findet die VeggieWorld. Die Messe für den veganen Lebensstil bereits zum 8. Mal in Düsseldorf statt. Insgesamt ist es die 65. VeggieWorld und mit 142 Ausstellern die größte VeggieWorld aller Zeiten. Die Anbieter aus insgesamt 13 verschiedenen Ländern zeigen in Düsseldorf die breite Vielfalt des veganen Lebensstils. VeggieWorld erstmals mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...