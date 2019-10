Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 42,5 Mio Franken, die Eigentumsübertragung wird in Kürze erwartet.Zürich - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) erwirbt die gemischt genutzte Geschäftsliegenschaft der Meyer Burger Technology AG in Thun. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 42,5 Mio Franken, die Eigentumsübertragung wird in Kürze erwartet. Die Liegenschaft befindet sich an der Schorenstrasse in Thun. Die Geschäftsliegenschaft weist eine vermietbare Fläche von rund 22 ...

