Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.10.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1696 (2088) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EUROPEAN BANKS TO 'OVERWEIGHT' - 'BUY THE BREXIT DIP' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 498 (506) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 845 (890) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7150 (7420) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1450 PENCE - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 620 (670) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6350 (6750) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2375 (2400) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BODYCOTE PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 725 (885) PENCE - HSBC CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4600 (4900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES INITIATES HUNTING WITH 'BUY' - TARGET 540 PENCE - JEFFERIES RAISES 3I INFRASTRUCTURE TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 978 (890) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1329 (1606) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5300 (5900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1085 (1150) PENCE - 'BUY'



