Ziel des nationalen Emissionshandels ist es, das Verbrennen von fossilen Brennstoffen für den Verkehr und das Heizen schrittweise teurer und so den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen attraktiver zu machen. Im Gegenzug werden Pendlerpauschale und Wohngeld erhöht sowie der Strompreis gesenkt. Verbände kritisieren weiterhin die niedrigen Einstiegspreise für die Zertifikate.Der Emissionshandel im Wärme- und Verkehrssektor startet 2021 mit einem fixen CO2-Preis von 10 Euro pro Tonne. Dies hatte die Bundesregierung so in ihrem Klimapaket vorgesehen und am Mittwoch einen entsprechenden Entwurf ...

