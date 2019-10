Die Brexit-Unsicherheit sorgte für eine enttäuschende Marktstimmung am Mittwoch - Der US-Dollar-Index ist regungslos über 97,50 - Die Zehnjahresrendite aus den USA fällt den zweiten Tag in Folge - Der XAU/USD legte am Mittwoch zu und stieg in Richtung der Oberkante der zweiwöchigen Range bei 1.500 Dollar. Zuletzt notierte Gold auf 1.494 Dollar ...

