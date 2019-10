Seit 2016 ist die Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys) in Südtirol zu beobachten und ist heute in vielen Gegenden des Landes verbreitet. Dieses aus Asien stammende invasive Insekt hat sich in den letzten Jahren weltweit ausgebreitet und könnte auch in der lokalen Obstwirtschaft Schaden anrichten, wie das Versuchszentrum Laimburg berichtet. Samurai Wespe T.japonicus. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...