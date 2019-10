In den ersten acht Monaten von 2019 verzeichnete Mexikos Landwirtschafts- und Agrarwirtschaftsbilanz einen Überschuss von 7.099 Millionen USD, 1.983 Millionen USD mehr als in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einen Anstieg der Jahresrate von 38,8% bedeutet, berichtete das Ministerium für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung (Sader). Foto © Pixabay.com Das Sader...

Den vollständigen Artikel lesen ...