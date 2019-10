Am 20. Oktober hatten wir Sie mit folgendem Bericht über die Chance bei Siltronic ISIN: DE000WAF3001 in Kenntnis gesetzt: "Siltronic: Wer Mut hat, kann auf die Zahlen setzen! Trading-Chance!" Unsere Meinung hatten wir wie folgt zum Ausdruck gebracht: "Bei Siltronic könnte man auf eine Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends setzen; das Problem sind vielleicht aber die Zahlen am 24. Oktober - oder sie sind die Chance? Aus heutiger Sicht könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...