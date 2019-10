Enttäuschender australischer Dienstleistung PMI erhöht den Verkaufsdruck am Donnerstag - Nervosität vor den wichtigen Ereignissen am Donnerstag - Der AUD/USD steht am Donnerstag unter zunehmendem Verkaufsdruck und aktuell findet der Handel am unteren Ende der Tagesrange von 0,6840/35 statt. Das Paar scheiterte daran seine Erholung vom Wochentief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...