FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.10.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2250 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4200 (4400) P - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 150 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6700 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES WHITBREAD TO 'MARKET-PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 4000 P - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 925 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3560 (2430) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7300 (6835) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 540 (500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 500 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 810 (830) PENCE - 'TOP PICK' - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 370 (520) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 905 (960) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 4400 (4800) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6200 (6500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1300 (1165) PENCE - 'NEUTRAL'



