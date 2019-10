Die Beteiligung von Bürgern an Vorhaben erneuerbarer Energien ist nicht nur eine Frage der Akzeptanz. Das lokale Wissen kann den Ausbau auch beschleunigen. Wie das am besten gehen kann, untersucht ein neues Modellprojekt. Das gemeinsame Vorhaben nennt sich "Aktive Bürgerexperten in Klimaschutz und Energiewende" (Aktiv BüKE). Mit dabei sind die Deutsche Umwelthilfe (DUH), Psychologen der MSH Medical School Hamburg, Landschaftsarchitekten der Technischen Universität München (TUM) und das Fraunhofer-Institut ...

