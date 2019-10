In insgesamt vier Bundesländern sind am Donnerstagmorgen knapp 400 Beamte mit einer Großrazzia gegen einen libanesischen Familienclan und weitere Personen vorgegangen. Man habe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Berlin und im Saarland insgesamt 28 Objekte durchsucht, teilte die Staatsanwaltschaft Trier mit.



Dabei seien zwei Haftbefehle vollstreckt worden. Der Schwerpunkt der Maßnahmen war in Rheinland-Pfalz und NRW. Die Behörden werfen den Tatverdächtigen gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern und weitere Straftaten vor. An den Durchsuchungen nahmen 364 Bundespolizisten, 27 Beamte des Polizeipräsidiums Trier sowie sechs Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Trier teil.